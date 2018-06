Column: Storm op komst met franc-rally?

Wie op zoek is naar een veilige valuta om zijn vermogen in te stoppen, komt vaak al snel uit bij de Zwitserse franc. Zwitserland heeft een traditie van neutraliteit en een stabiel politiek klimaat. Bovendien heeft het land een grote, sterke banksector en een conservatieve centrale bank. De munt geldt dan ook als veilige haven bij uitstek in de valuta-industrie. Als de munt plotseling met 3% omhoog schiet - zoals in de afgelopen negen dagen – roept dat al snel de vraag op of er een storm op komst is in de financiële wereld.

Onaantrekkelijke munt

Handelaren en beleggers houden hun vermogen namelijk niet voor de lol aan in Zwitserse francs. De centrale bank doet er de laatste jaren alles aan om de munt zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Het officiële rentetarief is bijvoorbeeld in januari 2015 verlaagd van 0% naar -0,75%. Banken moeten dus betalen om hun geld bij de centrale bank te stallen. De renteverlaging kwam op hetzelfde moment waarop de bank een einde maakte aan het plafond voor de franc. Jarenlang werd er ingegrepen op het moment dat EUR/CHF de grens van 1,20 dreigde te passeren. Direct na het loslaten van de koppeling schoot die verhouding naar 1,04. De munt werd bijna evenveel waard als de euro, terwijl je aanvankelijk nog 1,20 franc nodig had om één euro te kopen.

Onrust neemt weer toe

Sinds de forse rally begin 2015 is de wisselkoers weer geleidelijk teruggegleden richting 1,20. Dat is behalve aan het beleid van de centrale bank ook te danken aan het wegebben van zorgen over de Griekse schuldencrisis en later de vrees dat meer landen het Britse voorbeeld van een EU-vertrek zouden volgen. De franc-kracht van de afgelopen week kan dan ook gezien worden als een signaal dat de onrust in de financiële wereld weer toeneemt. De ogen zijn dit keer gericht op Italië in plaats van op Griekenland of Groot-Brittannië. In dat land lukte het de twee grootste populistische partijen onverwacht toch om samen een regeerakkoord op te stellen.

Geen Exitaly

Economen maken zich grote zorgen over verschillende punten in het Italiaanse regeerakkoord. Plannen om de belastingen te verlagen en de pensioenleeftijd terug te schroeven, dreigen ervoor te zorgen dat de extreem hoge staatsschuld volledig de pan uitrijst. De partijen sturen echter niet aan op een vertrek uit de EU. Omdat de Europese economie goed draait, blijft de schade voorlopig waarschijnlijk beperkt tot wat geruzie tussen Brussel en Rome. In dit scenario zal de franc rustig terugglijden richting 1,20. Op de lange termijn loopt de Italiaanse regering het risico dat ze een kiem hebben gelegd voor een nieuwe Europese schuldencrisis – en de volgende rally van de Zwitserse munt.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valuta-ontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast-verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.