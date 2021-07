Shell trakteert zijn aandeelhouders

„We voeren vandaag onze aandeelhoudersuitkeringen op, verhogen het dividend en beginnen met het terugkopen van eigen aandelen, terwijl we blijven investeren in de toekomst van energie”, aldus Topman Ben van Beurden.

Het dividend gaat naar 24 dollarcent per kwartaal per aandeel, dat was 17,35 dollarcent. Van Beurden zegt dat het bestuur gezien de versterkte balans en de goede onderliggende prestaties veel vertrouwen heeft.

Het is vooral de kasstroom van Shell die weer tot indrukwekkende omvang is gegroeid door de fors opgelopen olieprijs.

Inkoopprogramma

Een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van $2 miljard zal ’naar verwachting tegen het einde van dit jaar voltooid zal zijn’.

En bij de eenmalige extra dividendverhoging hoeft het niet bij te blijven, meent de topman. „Ons progressieve beleid om het dividend per aandeel jaarlijks met 4% te laten groeien, blijft ongewijzigd,” zegt Van Beurden.

In het tweede kwartaal van 2020, een jaar geleden, zette Shell nog het mes diep in het dividend, door het met twee derde te verlagen. Een combinatie van de in volle hevigheid losgebarsten coronapandemie en een extreem lage olieprijs vanwege gesteggel tussen de Opec-landen en Rusland, maakte destijds dat Shell voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dividend moest verlagen. Het bedrijf verloor daarna meer dan de helft van zijn beurswaarde. Het heeft dat verlies nog altijd niet goed gemaakt, ondanks een licht oplopende beurskoers dit jaar.

Bekijk ook: Eind aan tijdperk voor Shell

Bekijk ook: Barsten in gouden werkgeversimago Shell

Noordzeeolie

Shells aangepaste tweede kwartaalwinst (de nettowinst voor aandeelhouders exclusief bepaalde kosten en incidentele afboekingen) kwam met dank aan de fors opgelopen olieprijs uit op maar liefst $5,5 miljard. Een jaar geleden was dat nog $638 miljoen, en vorig kwartaal $3,2 miljard.

De olieprijs stond op 1 april op $64,86 per vat Noordzeeolie, en 3 maanden later, aan het eind van het tweede kwartaal op $75,84. Elke $10 per vat stijging, levert Shell naar eigen zeggen $6 miljard op.

Ook in het eerste kwartaal veerde de olieprijs al op, vanaf $51,09 tijdens de jaarwisseling.

De vraag naar olie wordt aangejaagd door productiebeperkingen van Opec+, en het aantrekken van de mondiale scheepvaart en industrie. De vraag naar kerosine blijft nog wel duidelijk achter bij pre-corona niveaus.

Tekst gaat onder de foto verder...

Ⓒ ANP/HH

De kasstroom uit operationele activiteiten, belangrijk voor het bepalen van Shells dividend, zwol door de stijgende olieprijs aan tot $12,6 miljard, vergeleken met $8,3 miljard in het eerste kwartaal.

De schuldenberg werd verder gereduceerd tot $65.7 miljard, dat was drie maanden eerder nog $71.3 miljard. Shell had al gezegd aandeelhouders in het zonnetje te zullen zetten, wanneer de schuld was teruggebracht naar $65 miljard.

Aandeleninkoop

Die schuld is een erfenis van de overname van BG Group in 2016. Om de aandelenemissie waarmee die overname werd betaald te compenseren, startte Shell in 2018 een aandeleninkoopprogramma van $25 miljard. Dat programma werd echter in 2020 plots stopgezet, terwijl er nog $9 miljard open stond aan beloofde in te kopen aandelen. Dat programma wordt nu hervat met $2 miljard aan aandelen in 2021.

Veel andere bedrijven die hun aandeleninkoop stop zetten tijdens de coronapandemie, hervatten die recent ook weer.

Bekijk ook: Ook Philips belegt het liefst in zichzelf

Klimaatzaak

In het tweede kwartaal verloor Shell ook de beruchte klimaatzaak tegen Milieudefensie, op 26 mei. Vorige week kondigde de olie- en gasreus aan in beroep te gaan tegen het vonnis van de Haagse rechtbank, dat Shell verplicht 45% minder CO2 uit te stoten in 2030. Shell vindt dat zij niet als enige bedrijf zo’n concurrentienadeel opgelegd kan krijgen, terwijl bijvoorbeeld staatsoliebedrijven in Rusland en Saoedi-Arabië dat niet krijgen.

Shell en andere oliereuzen staan onder druk om te vergroenen, onder meer door een deel van hun aandeelhouders, maar ook door activisten en de milieubeweging.

Bekijk ook: Big Oil onder hoogspanning

Bekijk ook: Luis in pels bij Shell leerde kneepjes van Al Gore en berucht hedgefonds TCI

ABP

Recent protesteerden actievoerders bij ambtenarenpensioenfonds ABP tegen beleggingen in de olie- en gasreus. De dividendverhoging van Shell illustreert nog maar eens dat dergelijke principiële keuzes niet geheel zonder financiële pijn zijn.