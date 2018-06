Column: President Erdogan tegen Mr. Market

In de eerste vijf maanden van 2018 is het koersverlies opgelopen tot ruim 20%. Voor Argentinië was een dergelijk verlies recent nog reden om de hulp van het IMF in te roepen, maar volgens president Erdogan is het een samenzwering van de markt in de aanloop naar de verkiezingen op 24 juni.

De markt maakt zich al maandenlang zorgen om de onafhankelijkheid van de centrale bank. De inflatie is met 10,9% veel te hoog, maar de centrale bank heeft lange tijd niet durven (of mogen?) ingrijpen met een renteverhoging. Door de zwakke lira zal de inflatie juist alleen maar verder oplopen. Maar waar president Erdogan eerst nog slechts lobbyde voor lagere rentes, voert hij nu echt druk uit op de centrale bankiers. Hij houdt er namelijk nogal een onorthodoxe economische zienswijze op na. Volgens hem is het juist de hoge rente van de centrale bank die zorgt voor hoge inflatie, in plaats van dat een renteverhoging helpt de inflatie te beteugelen. De werkelijkheid is dat het ruime economische beleid van Erdogan het goedkope geld heel hard nodig heeft.

Het is dan ook niet voor niets dat kredietbeoordelaar Fitch deze week waarschuwde. Volgens Fitch is de onafhankelijkheid van de centrale bank in het geding, zeker wanneer Erdogan na de verkiezingen nog meer invloed uit zal oefenen op het monetaire beleid. Een afwaardering van de huidige BB+ rating, de hoogste ‘investment grade’ rating die Fitch hanteert, naar junk-status wordt dan een reële mogelijkheid. Gezien de sterke correlatie van de USD/TRY wisselkoers en het geëiste rendement op 10-jaars Turkse dollarobligaties, lijkt de markt deze junk-status al te prijzen.

Markt heeft steeds minder vertrouwen in Turkse dollarobligaties

bron: Bloomberg

De Turkse centrale bank bezweek woensdagavond uiteindelijk onder de druk van de markt en besloot een van haar rentetarieven met 3 procentpunt te verhogen naar 16,5%. Dit late liquidity window-tarief wordt gebruikt als banken vlak voor het sluiten van de lokale markt nog lira’s nodig blijken te hebben. Op de financiële markten wordt het gezien als het belangrijkste rentetarief. De munt apprecieerde na de rentestap van 5,75 naar 5,35. Niet genoeg, maar het was in elk geval een begin.

We zijn twee dagen verder en inmiddels is de koers alweer opgelopen tot 5,60. Er is overduidelijk meer nodig dan een eenmalige rentestap om het vertrouwen van beleggers weer terug te winnen. Zo moet de overtuiging weer terugkomen dat de centrale bank haar inflatiedoelstelling serieus neemt. Vooralsnog is deze overtuiging er niet. Na de renteverhoging bevestigde president Erdogan dat de centrale bank onafhankelijk zal blijven opereren, maar dat hij nooit zal toestaan dat dit principe het einde zal inluiden van de groei van de Turkse economie. Hij kon het toch niet laten…

Of toch wel? Gisteren bleef president Erdogan in zijn grote campagnetoespraak wijselijk stil over het rentebeleid. Hij hield het economische stuk van zijn speech beperkt tot de positieve maar weinig zeggende punten dat de inflatie weer onder de 10% moet uitkomen en dat de economie minder afhankelijk moet worden van buitenlandse financiering. Het is duidelijk dat Mr. Market de eerste slag gewonnen heeft, maar zal president Erdogan de onafhankelijkheid van de centrale bank weer gaan respecteren? Ik moet het nog maar zien, maar het zou wijs zijn van wel.

Stefan Koopman is econoom bij Rabo-bank.