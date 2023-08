’Europese bedrijven verliezen €100 miljard na Russische aanval op Oekraïne’

De grootste verliezen zijn zichtbaar in de energiesector. De drie grootste bedrijven in deze branche, BP, Shell en TotalEnergies, rapporteerden bij elkaar opgeld een last van 40,6 miljard euro op hun Russische belangen. Deze verliezen worden echter ruimschoots gecompenseerd door de effecten van hogere olie- en gasprijzen. De totale winst van deze drie bedrijven bedroeg vorig jaar 95 miljard euro.

Grote impact

Naast de energiesector is ook bij financiële instellingen, nutsbedrijven en industrieconcerns de impact van de Russische inval groot. In totaal rapporteerden deze sectoren volgens de Financial Times gecombineerde verliezen van 45,8 miljard euro. Ook chemie- en autobedrijven verloren miljarden.

De verwachting is dat de verliezen verder zullen oplopen, met name door diverse Russische beslagleggingen. In april plaatste Moskou de Russische dochterondernemingen van het Duitse energieconcern Uniper en de Finse stroomproducent Fortum al onder staatscontrole. Later zijn ook de Russische onderdelen van het Franse voedingsmiddelenconcern Danone en de Deense bierbrouwer Carlsberg „tijdelijk” onder controle gesteld van de Russische staat, na een decreet van president Vladimir Poetin.

Sancties

Eerder verlengde de EU haar economische sancties tegen Rusland tot 1 februari volgend jaar. Het gaat bijvoorbeeld om beperkingen op de handel en financiering van producten en technologie die niet alleen civiel maar ook militair door Rusland zouden kunnen worden gebruikt, zoals bepaalde software, chemicaliën of biologisch materiaal.

Ook staat de vervoerssector op de sanctielijst. Zo mogen Russische luchtvaartmaatschappijen niet meer op EU-luchthavens komen en zijn Russische schepen, op enkele uitzonderingen na, niet meer welkom in de Europese havens. Er geldt ook een verbod op de invoer en overdracht van ruwe olie en bepaalde aardolieproducten over zee van Rusland naar de EU.