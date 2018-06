Hoekstra: regering Italië op daden beoordelen

Minister Wopke Hoekstra van Financien Ⓒ ANP

BRUSSEL (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) hoopt dat Italië doorgaat op de koers ,,die verstandig is voor ieder land in Europa.'' ,,Ik wens de Italianen echt een regering toe die zorgt voor economische groei, hervormingen en begrotingsdiscipline'', zei hij in Brussel voorafgaand aan een bijeenkomst van de eurogroep. ,,Maar de nieuwe regering is nog in de maak en moeten we op haar daden beoordelen.''