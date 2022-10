Minder woningbranden, maar flinke toename verkoop brandhout risico

Hiermee wordt een neerwaartse trend die al sinds 2018 zichtbaar is, voortgezet. Alleen in 2020 was een lichte toename te zien, vermoedelijk als gevolg van het feit dat meer mensen door corona thuiswerkten.

Het is volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, de vraag of de dalende trend doorzet, omdat de fors gestegen energieprijzen nieuwe risico’s met zich meebrengen. Op zoek naar goedkopere alternatieven is de verkoop van brandhout en alternatieve elektrische verwarmingstoestellen flink gestegen.

Weurding: "Er wordt ook geëxperimenteerd met kaarsen in kleipotten en verwarmingslampen. Dat is begrijpelijk, maar het kan als je niet oppast slecht uitpakken.’’

Niet minder slachtoffers

De Nederlandse Brandwonden Stichting zag overigen vorig jaar nog geen afname van het aantal slachtoffers. "Het is heel mooi om te zien dat het aantal claims van woningbranden daalt. Maar we kunnen deze resultaten helaas nog niet terugzien in de cijfers van de brandwondencentra’’, aldus directeur Rob Baardse.