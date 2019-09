Danske trekt bestuurder Commerzbank aan

Engels maakt op zijn beurt de overstap van het Duitse Commerzbank waar hij sinds 2012 de financieel eindverantwoordelijke was. De stappen bij Danske komen uit de koker van topman Chris Vogelzang. De Nederlander heeft onder meer als taak om het imago van de bank weer op te poetsen. Vorig jaar werd bekend dat Danske jarenlang miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan.

Naast een nieuwe financieel directeur meldde Danske ook een aantal wijzigingen op andere topfuncties binnen de organisatie. Zo vertrekt de operationeel directeur en zijn er nieuwe managers aangesteld bij de divisie vermogensbeheer en bij de Deense bankactiviteiten.

Danske Bank maakte eerder bekend duizenden functietitels bij de instelling te schrappen. Het idee achter de versimpeling is vooral beter inzichtelijk krijgen wie wat doet bij de bank. Of deze stap ook gepaard gaat met banenverlies is niet bekend. De bank roept ook een paar nieuwe functies in het leven. Dan gaat het vooral om medewerkers van afdelingen die zich bezighouden met het voorkomen van witwaspraktijken..