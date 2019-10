5 vragen: Waarom PFAS-protest op Malieveld?

Amsterdam - De bouw-, transport- en grondverzetbranche trekt woensdag naar Den Haag om te protesteren tegen de stilstand in de sector. Op het Malieveld moeten duizend hijskranen en ander bouwmateriaal komen te staan. Tienduizenden banen staan volgens de organisatoren op de tocht. Nederland zou zelfs in een economische crisis terechtkomen als het kabinet geen oplossing vindt voor de stilstand van de bouw als gevolg van de stikstofcrisis en de impasse rond PFAS. Vijf vragen over de problematiek.