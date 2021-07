Fietser bewaart sleutel bij e-bike en is verbaasd dat verzekering na diefstal niet uitkeert

De man stapte naar klachteninstituut voor de financiële sector Kifid om te klagen om zijn verzekeraar Enra Verzekeringen BV, maar krijgt daar nul op het rekest.

Fietstas

De elektrische fiets stond in februari van dit jaar bij het Vondelpark in Amsterdam toen hij werd gejat. De man deed aangifte bij de politie en wilde een vergoeding voor de fiets van zijn verzekeraar. Die vroeg hem de twee originele sleutels van de e-bike op te sturen. Dat kon de man niet, gaf hij aan, omdat een van de sleutels in de fietstas van de fiets zat en dus ook gestolen was.

Daarmee heeft hij niet voldaan aan de voorwaarden van de verzekering, vinden verzekeraar en het Kifid. Daarin is opgenomen dat sleutels zorgvuldig moeten worden bewaard. Ook iemand die de fietssleutel in een jaszak laat zitten terwijl de jas bijvoorbeeld in een garderobe hangt, krijgt geen dekking. De sleutels bewaren in de fietstas van de fiets al helemaal niet.

De gang naar het Kifid was tevergeefs, de man krijgt geen vergoeding voor zijn gestolen fiets.