’Pas op bij mail of sms van incassobureau’

De Fraudehelpdesk krijgt op dit moment veel meldingen over een zakelijke mail waarin de ontvangers wordt gevraagd een openstaand bedrag van €4971 te voldoen. Ook is er een variant per sms in omloop waarin een bedrag van maar liefst €9741 wordt geclaimd.

Bij niet op tijd betalen, zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot beslag, staat in de berichten. Dat is volgens de malafide afzender te voorkomen door het genoemde bedrag over te maken naar een Duitse bankrekening.

Waarschuw collega’s

Betaal niets, maar verwijder de mail uit je inbox, adviseert de Fraudehelpdesk. Waarschuw ook je organisatie en collega’s voor de valse berichten. „Bij sommige bedrijven ontvangen meerdere collega’s dezelfde valse mail”, zegt een woordvoerster van de fraude-instantie.

Denk je dat de mail echt van een legaal incassobureau kan zijn? Neem dan telefonisch contact op met het telefoonnummer op de website van het bureau om zekerheid te krijgen voordat je betaalt, is het advies.