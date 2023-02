Premium Het beste van De Telegraaf

Column: van deze rentestap gaat ECB-baas Lagarde spijt krijgen

Door Joost Derks

Het duurt naar schatting ongeveer anderhalf jaar voordat een rentebijstelling van een centrale bank zichtbaar wordt in de economie. De kans is groot dat de renteverhogingen die de ECB nu doorvoert, in 2024 met terugwerkende kracht minder handig lijken.