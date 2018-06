’Geen akkoord EU over schulden Grieken’

Dat meldt persbureau Bloomberg donderdag op basis van drie anonieme bronnen bij de gesprekken.

Over de kwijtschelding van schulden van Griekenland, en de condities waaronder dat zo gebeuren, is volgens deze bronnen geen overeenstemming te krijgen.

Binnenkort overlegt een Griekse delegatie in Brussel en meerdere betrokken geldschieters over de volgende stappen.

Waarschijnlijk zullen de discussies over de schuld volgende week in de marge van de G7-bijeenkomst in Canada worden voortgezet.

Vertrouwen terug

Het IMF, met steun van de ECB en Frankrijk, stellen dat schuldafbouw voor Griekenland moet beginnen zodra het hulpprogramma officieel wordt gestopt. Dat zou vertrouwen geven aan particuliere investeerders in het land, Griekenland zou dan volledig op eigen voeten staan.

Eerder meldde Griekenland dat de afbouw van de schuldenlast goed verliep. Het land kreeg daarop €5,7 miljard uit het Europese noodfonds ESM.

De totale schuld van Griekenland is bijna €225 miljard groot.