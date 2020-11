SNS sluit geldautomaten na golf plofkraken

Het gaat om veertig geldautomaten, verspreid over het hele land, die SNS uitschakelt. De machines zijn maandag eerder op de dag al leeggehaald. De bank benadrukt dat de sluiting van de machines geen afbreuk doet aan de afspraak dat binnen een straal van 5 kilometer een geldautomaat in het land moet staan. Klanten kunnen bij machines van andere banken terecht, aldus SNS.

SNS zegt tot de sluiting gedwongen te zijn nadat er in de afgelopen vier weken vijf aanslagen op geldautomaten van de bank zijn gepleegd. „De bank maakt deze pas op de plaats om te onderzoeken op welke wijze de diensten en services van de geldautomaten veilig voor klanten en omwonenden geleverd kunnen blijven worden”, laat SNS weten. Het is niet duidelijk hoe lang de geldautomaten precies buiten gebruik blijven.

Eerder dit jaar sloot moederbedrijf De Volksbank al de geldautomaten van SNS in vestigingen van de Hema en van RegioBank in Spar-supermarkten. Dit gebeurde nadat criminelen de pui van een Hema in Lisse eruit hadden geblazen.

ABN Amro sloot vorig jaar na een serie plofkraken alle geldautomaten in het land. Een groot deel werd uiteindelijk niet teruggeplaatst. Alle banken hebben hun automaten nu ’s nachts uitgeschakeld. Vooral in steden willen omwonenden uit angst voor plofkraken geen geldautomaat meer in de buurt.