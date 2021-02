Vóór groene stroom, maar niet in de eigen achtertuin

Toch laat een vijfde de bezwaren tegen een windmolen in de buurt varen in ruil voor korting op de energierekening of gratis stroom, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Pricewise onder duizend Nederlanders.

Ruim zes op de tien Nederlanders heeft een groen energiecontract, waarvan de helft met groene energie uit Nederland. Toch wil het overgrote deel van de Nederlanders geen last hebben van de productie van deze zogeheten ’oranje stroom’.

Hierbij speelt het ’not-in-my-backyard-principe’, zegt Ramón Voges, energiespecialist van Pricewise. „Het gaat hierbij om de ogenschijnlijke tegenstelling van mensen die wel een ideaal hebben, maar zelf geen last willen ondervinden bij het behalen van dat ideaal.”

Overlast

Het grootste bezwaar tegen windmolens is de vrees voor overlast. Ook een verpest uitzicht door zo’n gevaarte is reden om zo’n gevaarte vlakbij te mijden. Slechts 12% van de Nederlanders vindt het geen probleem om in de buurt van een windmolen te wonen, zegt Pricewise. 5% heeft al zo’n wiekend gevaarte in de nabije omgeving en zegt daarvan geen overlast te hebben.

De meerderheid laat zich niet verleiden door korting op het energiecontract of gratis stroom. 63% wil pertinent niet in de buurt van een windmolen wonen. Vooral 65-plussers zijn standvastig, zij willen hoe dan ook niet naast zo’n windenergiebron wonen.