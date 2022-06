Apple maakt knieval voor ACM na klachten

De kwestie draait om datingapps zoals Tinder, Lexa en Bumble. Als gebruikers van die apps bijvoorbeeld een abonnement nemen, dan werd de betaling door Apple verwerkt. Daarmee maakte Apple volgens de ACM misbruik van zijn machtspositie. Makers van de datingapps wilden dat ook andere partijen betalingen konden verwerken in Apples mobiele besturingssysteem iOS. Zo hopen ze goedkoper uit te zijn, want Apple vraagt een provisie van 30 procent over betalingen. De zaak draait alleen om datingapps, omdat die bedrijven hebben geklaagd in Nederland.

Eerlijk

„In de digitale economie hebben machtige bedrijven een speciale verantwoordelijkheid om de markt eerlijk en open te houden. Apple nam die verantwoordelijkheid niet”, zegt bestuursvoorzitter van de ACM Martijn Snoep in een toelichting. Nu hebben app-aanbieders volgens hem meer mogelijkheden om te concurreren. „Daarvan gaan ook consumenten de voordelen plukken.”

Bekijk ook: Corona geeft Apple inspiratie bij verbetering van apparatuur

Apple deed al eerder toezeggingen om datingapps gebruik te laten maken van meerdere betalingssystemen, maar de toezichthouder concludeerde begin vorige maand dat Apple nog niet aan de Europese en Nederlandse regels voldeed. Vrijdag deed Apple nieuwe toezeggingen en die volstaan volgens de toezichthouder. De ACM heeft Apple in totaal voor 50 miljoen euro aan boetes opgelegd.