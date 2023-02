Wônen als unne prins in Den Bosch!

V.l.n.r. Ontwikkelaar Harm Boelens, adjudant Jurriaan de Widt, prins Amadeiro en ontwikkelaar Maarten de Gruyter. Ⓒ Foto Robbert Jan de Witte

Projectontwikkelaar Boelens de Gruyter noemde een nieuw appartementencomplex in Den Bosch Amadeiro. Het is de traditionele naam van iedere prins carnaval in de stad. Dan moet je een knappe prins zijn, als je er onderuit komt om zo’n nieuw complex te bezoeken.