Finanscoop: Kwakkelende pensioenfondsen in race publieksprijs

Een idiote verkiezing? Nou, vergeleken met de publieksprijs ‘Beste Pensioenfonds van Nederland’ is bovenstaand lijstje redelijk. Bij de term ’beste pensioenfonds’ is het toch logisch om te denken aan voorwaarden als ’financieel ijzersterk’ en ’klaar voor de de toekomst met flexibele arbeidsrelaties’.

En welke drie fondsen zijn kandidaat voor ’Beste Pensioenfonds van Nederland 2018’? Heineken Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB en de metaalfondsen PME en PMT samen met hun uitvoerder MN. Wie nu denkt ’hé, maar PME, PMT en PGB zijn toch fondsen die in het rood zitten, niet kunnen indexeren of zelfs de pensioenen soms hebben moeten korten?' heeft gelijk, maar dat maakt in pensioenland niet uit.

PGB is door de jury gekandideerd omdat „een aantal innovaties is doorgevoerd in zijn balansbeheer”. De kwakkelende fondsen PME en PMT zijn kandidaat wegens hun inspanningen op het gebied van impactbeleggen. Heineken is kandidaat omdat het ’eigenwijs durft te blijven en ook goede resultaten haalt’. Het goede resultaat voor de deelnemer van Heineken is een indexatie van het pensioen in 2017 van maar liefst 0,02%...

Deze prijs wordt georganiseerd door Pensioen Pro, een informatieplatform dat zich richt op mensen die in of rond de pensioensector werkzaam zijn. Die sector roept voortdurend dat communicatie met de deelnemers zo belangrijk is. En dat is ook terecht, want die deelnemers zijn verplicht de premie te betalen.

Maar een sector die kwakkelende pensioenfondsen kandideert voor de publieksprijs ’Beste Pensioenfonds’ begrijpt het nog steeds niet. De fondsen PME, PMT en PGB staan er zo slecht voor dat kortingen op de pensioenen nog steeds een reëel gevaar zijn. Deze fondsen kandideren als ’beste pensioenfonds’ lijkt op het kandideren van Gordon voor de prijs ’Meest Betrouwbare TV-maker van Nederland’.

Het wordt nog spannend als één van die drie probleemfondsen de prijs gaat winnen en komend jaar niet zal indexeren of zelfs moet korten. Hoe ga je de deelnemer uitleggen dat je het ’Beste Fonds’ bent maar het pensioen niet aanpast aan de inflatie? Dat wordt een huzarenstukje op het gebied van communicatie. Gelukkig is er ook een prijs voor het fonds met de beste communicatie. De winnaar is dan komend jaar al bekend. En dat zal dan wél terecht zijn.