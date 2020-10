Winkelstraten meteen leger sinds maatregelen

Het was in de winkelstraten donderdag 7% rustiger dan op woensdag, meldt Bureau RMC. Dat is volgens de onderzoekers ook opmerkelijk omdat het op een gemiddelde donderdag juist 13% drukker is dan op woensdag. Dat komt mede door de donderdag-koopavond, die nu tijdelijk verboden is.

Vergeleken met dezelfde donderdag een jaar geleden waren er zelfs 65% minder bezoekers.

Na de eerdere maatregelen van 28 september werd er een beperkt effect gezien op de winkelstraatdrukte. Nu is er direct effect zichtbaar van de verscherpte maatregelen die woensdagavond in gingen, aldus het bureau.

Volgens RMC gaan mensen de laatste tijd al doelgerichter winkelen in de binnenstad. Ook is lokaal winkelen een stuk populairder en mensen bezochten de laatste maanden massaal de woonboulevards, bouwmarkten en tuincentra. Daarnaast is er in de grote steden juist een relatief sterke afname te zien van de bezoekersaantallen.