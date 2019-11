Zorgverzekering 2020: Al het laatste nieuws

Is het slim om een polis met collectieve korting af te sluiten, en moet je je eigen risico verhogen? Lees dat en meer in dit artikel.

Vóór woensdag 13 november moeten alle verzekeraars hun premie voor 2020 bekend hebben gemaakt. De meesten doen dit op het laatste moment.

Premie

Menzis heeft de tarieven al bekendgemaakt. De maatschappij verhoogt de prijs van de naturapolis voor 2020 bijna niet, maar die van de restitutiepolis, met vrije zorgkeuze, wel.

DSW, altijd de eerste die de tarieven bekendmaakt, liet al eerder weten de basispremie met €6 te verhogen.

Collectief

Een belangrijke verandering voor volgend jaar is dat collectiviteitskorting, bijvoorbeeld voor werknemers van een bedrijf of leden van een vakbond, per 2020 nog maar maximaal 5% mag zijn, dit was 10%.

