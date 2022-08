Streep door chocoladeletters van Tony’s op verlanglijst Sinterklaas

Het merk heeft onlangs aan zijn afnemers laten weten dat de letterrepen dit jaar niet verkrijgbaar zullen zijn, en benadrukt daarbij dat de reden daarvoor ’buiten onze macht’ ligt.

Salmonellabesmetting

Callebaut, een van de grootste chocolademakers ter wereld, levert vloeibare chocolade aan Tony’s en andere producenten. Bij de productie daarvan in Wieze, ten zuiden van Sint-Niklaas, werd eind juni een salmonellabesmetting vastgesteld. Gevolg: de hele fabriek moest worden stilgelegd en schoongemaakt. De productie wordt ’spoedig’ weer opgestart, heeft Callebaut aan Tony’s laten weten, en er is geen besmette chocolade geleverd.

Jammer voor iedereen die Mark, Marlou of Martijn heet. Ⓒ ANP / Jeroen Kouseband

Maar juist afgelopen maand had de chocolade geproduceerd moeten worden voor de sinterklaasletters, schrijft Tony’s aan zijn afnemers. De heropening van de Callebaut-fabriek komt te laat om die nog in te halen.

De woordvoerder van het chocolademerk laat weten dat zoetekauwen nog wel andere Tony’s-chocolade op hun verlanglijstje kunnen zetten. Hoeveel letters er nu niet geleverd worden, kon ze donderdagavond niet zeggen. Of er door de salmonellabesmetting ook andere producten niet kunnen worden geleverd, is niet duidelijk. Callebaut was niet bereikbaar voor een reactie. Tony’s heeft in de hele Nederlandse chocolademarkt een aandeel van zo’n 9%.