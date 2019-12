Vijf vragen: wie slokt Just Eat op?

Trekt topman Jitse Groen van Takeaway aan het langst eind in de overnameslag rond Just Eat? Ⓒ ANP Takeaway.com 84.65 -2.14 %

Prosus deelde maandag een flinke tik uit in de overname van de Britse eetbezorgdienst Just Eat. De steenrijke afsplitsing van Napster verhoogt het bod op Just Eat van 7,10 naar 7,40 pence. Tegelijkertijd verloor het bod van Takeaway, dat een aandelenruil voorstaat, aan waarde omdat Takeaway maandag onderuit ging op de beurs en 2,1% lager sloot op €84,65. Het verschil in biedingen is nu ongeveer 6%.