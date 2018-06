Wall Street beperkt schade na dip om Trump

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3% lager op 24.812 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2% tot 2728 punten. Technologiebeurs Nasdaq was vlak op 7424 punten.

Volgens Trump kan het topoverleg dat op 12 juni in Singapore zou plaatsvinden niet doorgaan vanwege vijandige uitlatingen van Kim. De bekoelde relatie tussen Trump en Kim wakkerde de geopolitieke zorgen in de markt weer wat aan.

De regering-Trump onderzoekt verder of importheffingen van 25% voor auto's mogelijk zijn met een beroep op de nationale veiligheid. Het dreigement lijkt vooral gericht tegen autoproducerende landen als Duitsland, Japan en Zuid-Korea. De automakers Ford en General Motors (GM) wonnen 1,6% respectievelijk 1,4%. Fiat Chrysler daarentegen zakte 0,9%.

Best Buy dook 6,6% omlaag. De elektronicaketen presenteerde beter dan verwachte verkoopcijfers van zijn bestaande winkels, maar de vooruitzichten stelden teleur.

Medtronic kreeg er 2% bij. Het medisch-technologische bedrijf zag zijn winst met meer dan een kwart stijgen, voornamelijk geholpen door de toegenomen vraag naar de hartapparatuur.

Daarnaaste drukte een daling van de olieprijzen op de energiesector. De prijs van ruwe olie in de VS zakte onder de $71 per vat. Chevron en Exxon Mobil gingen 1,7% en 2,3% achteruit.

Netflix koerste 1,3% hoger. De videostreamingdienst , opgericht in 1997, is met $151,6 miljard voor het eerst zowel mediagrootmacht Disney ($151 miljard) als kabelreus Comcast ($145,3 miljard) in marktwaarde gepasseerd.