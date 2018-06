Steeds minder zzp’ers verzekerd

Eind 2016 was ongeveer een vijfde van de in totaal 895.000 zzp’ers verzekerd, tegen 23% in 2011. De daling was het grootst in de bouw, cultuur, recreatie, handel vervoer en horeca.

Voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland, met 40.000 leden de grootste zzp-organisatie in ons land, luidt al langer de noodklok. ,,De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers zijn zeer ontoegankelijk en dan gaat het echt niet alleen om de prijs. Veel verzekeraars willen niet in zee met zzp’ers die een risicovol beroep hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om bouwvakkers, loodgieters of metaalarbeiders. Veel zzp’ers zien er daarom maar helemaal vanaf.”

Een ander probleem waar zzp’ers tegenaan lopen is dat de meeste polissen tot een leeftijd van zestig jaar lopen, meent Post. ,,En daar komt bij dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd. Een zzp’er die na zijn zestigste arbeidsongeschikt raakt heeft dus een groot probleem, omdat hij niets meer krijgt uitgekeerd. Waarom zou je nu dan maandelijks honderden euro’s aan premie betalen?”

De zzp-organisaties hebben de problematiek meerdere keren aangekaart bij de verzekeraars, maar hebben tot nu toe nul op het rekest gekregen.

Post is in ieder geval groot voorstander van een collectieve regeling, waarbij wordt uitgegaan van een algemene basisverzekering voor alle werkenden.