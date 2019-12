Pharming koopt commerciële rechten Ruconest terug

De licentie met Sobi wordt per 1 januari stopgezet in alle betreffende 36 landen, waaronder de resterende EU-markten. Ruconest was in deze regio sinds 2010 gelicentieerd voor in totaal 60 verschillende landen en werd in een aantal daarvan voor het eerst op de markt gebracht. De commerciële rechten van 24 van de 60 landen werden in voorgaande jaren aan Pharming teruggegeven.

In december 2016 kocht Pharming al de commerciële rechten in Noord-Amerika terug van licentiehouder Valeant Pharmaceuticals. Sindsdien wist Pharming de Amerikaanse omzet aanzienlijk te verhogen. Hoewel niet van dezelfde omvang als in de VS, mag een omzetgroei in de additionele 36 landen worden verwacht.

Pharming heeft nu de commerciële rechten op zijn product voor de behandeling van erfelijk angio-oedeem in alle landen, behalve een aantal in Latijns-Amerika en in Israël en Zuid-Korea.