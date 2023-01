Bouw peperdure zonne-auto Lightyear 0 stopgezet

Lightyear 0 wordt gebouwd door Atlas Technologies, een dochteronderneming van Atlas Technologies Holding. Het op de Automotive Campus in Helmond gevestigde bedrijf heeft vanochtend is bij de curator surceance van betaling aangevraagd voor deze dochteronderneming. De holding en Lightyear Layer vallen hier niet onder.

’Waardevolle lessen’

„Helaas hebben we deze beslissing moeten nemen”, aldus Lex Hoefsloot, ceo en medeoprichter van het bedrijf in een schriftelijke verklaring. „Het hele proces van het ontwikkelen van Lightyear 0 heeft ons bedrijf de afgelopen jaren veel waardevolle lessen opgeleverd. „We steken nu al onze energie in het bouwen van de Lightyear 2 om het op tijd beschikbaar te maken voor klanten.”

De Lightyear 2 moet in massaproductie worden genomen, moet in 2025 beschikbaar zijn en moet tussen de €35.000 en €40.000 kosten. Hoefsloot: „Onlangs hebben we een wachtlijst voor Lightyear 2 gelanceerd, wat resulteerde in meer dan 40.000 abonnementen van individuele klanten en we hadden al ongeveer 20.000 pre-orders van wagenparkeigenaren. We hopen de komende weken een aantal belangrijke investeringen af te ronden om op te schalen naar Lightyear 2, een betaalbare elektrische auto op zonne-energie die beschikbaar is voor een breder publiek.”

Lightyear 2

Een woordvoerder van het bedrijf kan niet zeggen of de Lightyear 2 ook defitief buiten het faillissement gehouden kan worden. Hij stelt van de curator niet meer te mogen vertellen dan in de schriftelijke verklaring staat.

Hoeveel zonneauto’s van het prototypes Lightyear 0 exact zijn verkocht, is niet bekend. Het zouden er in ieder geval vijfhonderd zijn. Daarvoor hebben de pioniers €250.000 moeten neerleggen. De productie begon in november 2022 in Finland. De woordvoerder kan ook niet zeggen of kopers die hun auto nog niet geleverd hebben gekregen, de aanbetaling terugkrijgen.

World Solar Challenge

Lightyear is in 2016 opgericht door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, die de World Solar Challenge wonnen in 2013, 2015 en 2017. Het bedrijf telt inmiddels 544 werknemers.

Vorige week nog bestelde leasemaatschappij Arval 10.000 exemplaren van de Lightyear 2. Ook LeasePlan, Athlon en MyWheels hadden al auto’s besteld die pas over ruim twee jaar geleverd moeten worden. In totaal staat er voor bijna €850 miljoen uit aan bestellingen van deze zonne-auto.