Heijmans werkt aan verdubbeling N381

Opdrachtgever is de Provincie Fryslân. De weg is belangrijk voor het verkeer tussen Zuidoost Friesland en Drenthe. De weg gaat op dit moment vlak voor Donkerbroek terug van twee maal twee rijstroken naar 1 maal twee rijstroken. In de toekomst loopt de verdubbeling dus door tot Oosterwolde.

De uitvoerende werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in het najaar. Halverwege 2020 moet het project zijn afgerond.