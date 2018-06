EU-deal buffers voor banken

Het betekent volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) dat er een grote stap is gezet wat betreft het terugdringen van risico’s in de Europese bankensector.

Vandaag geven de EU-ministers van Financiën naar verwachting een definitieve klap op het akkoord tijdens een vergadering in Brussel. Maar donderdagavond laat was Hoekstra na informeel overleg met collega’s vol vertrouwen over een goede afloop. Hij schoof aan bij een diner met Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje waarna er witte rook was. Eerder op de avond was er al een akkoord met een groep van zeven kleinere landen die Nederland om zich heen heeft verzameld en waarbij ook Duitsland aanschoof.

„Nederland heeft hard ingezet op risicoreductie”, aldus de CDA-bewindman. „De kans dat de belastingbetaler voor een failliete bank opdraait wordt kleiner.”

Banken moeten verder een buffer van minimaal 3% (leverage ratio) aanhouden, terwijl systeembanken daar nog een opslag bovenop krijgen. Het betekent dat banken voor iedere euro die ze uitlenen 3 cent eigen vermogen moeten aanhouden.

„Een harde ondergrens”, stelt Hoekstra. „Een wettelijke norm, als je er niet aan voldoet mag je ook bijvoorbeeld geen dividend uitkeren. Dit is een potentiële game changer voor banken in een heleboel landen”, voorspelt hij.

Een bank moet beschikken over voldoende kapitaal voor risicoabsorptie en herkapitalisatie. De zogeheten minimale bail in voor banken wordt 8%, conform de Nederlandse eis. Het gaat om achtergestelde schuld die zij verplicht op hun balans dienen te hebben. Voor banken is dit soort kapitaal duurder om aan te trekken, maar in geval van faillissement wordt dit geld gebruikt voor de afwikkeling van de bank. De regels zullen uiterlijk per 1 januari 2024 ingaan.

De deal is een belangrijke stap op weg naar juni als de regeringsleiders naar Brussel komen om te spreken over hervorming van de eurozone, een vooral door de Franse president Macron gekoesterde wens. Veel van zijn plannen zullen het levenslicht niet zien, maar vervolmaking van de Bankenunie is wel voor iedereen een prioritiet.

Daarbij is het voor Nederland altijd een keiharde voorwaarde geweest dat risico’s eerst worden ingeperkt en landen zelf orde op zaken stellen. Pas daarna kan er eventueel gepraat worden over het samen delen van risico’s.

De nakende deal komt er na maanden van stille diplomatie. Hoekstra was anderhalve week geleden nog bij zijn Franse collega Le Maire „om uit te leggen waarom we vinden wat we vinden.” Frankrijk is nu binnenboord. „Als we iets bouwen moet het fundament ijzersterk zijn. Met dit afgeronde pakketje is Nederland in ieder geval heel tevreden”, stelt Hoekstra.

Een volgende hobbel wordt een aanpak voor slechte leningen die op de bankbalansen blijven drukken, zogeheten niet-presterende leningen. Ook de omvorming van het noodfonds ESM tot een Europees IMF staat nog op de agenda.