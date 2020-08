Winnend Wall Street ziet nieuwe signalen herstel VS

De beeldbepalende Dow Jones-index noteerde rond 19.30 uur 0,8% winst, de technologiebeurs Nasdaq steeg met 1,4% en de brede S&P 500 won 0,8%.

De volumes liepen volgens brokers al wat terug richting de naderende vakantieweken. Dat vergroot de kans op volatielere bewegingen op de beurzen.

Beleggers verwerken deze week nog een aantal kwartaalresultaten en beoordelen daarbij of de vooruitzichten opwegen tegen de recent somberder geworden data over de Amerikaanse economie. Het laatste indexcijfer voor de inkoopbarometer kwam uit op 50,9 punten, een signaal van groei en meer dan analisten hadden verwacht.

Het Witte Huis en het Congres strijden over een nieuw steunpakket. Vrijdag liep de steun van $600 per per persoon per maand af. Er wordt gezocht naar een alternatief om, bij een oploop van het aantal coronabesmettingen, de impact voor de bedrijven en werknemers te beperken.

Volgens de Washington Post wil president Trump zelfstandig een groot steunpakket voor de Amerikaanse economie doorzetten. In het Congres is grote onenigheid tussen Republikeinen en Democraten over de omvang van die steun.

Beleggers negeerden de dit weekend opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Volgens Capital Economics gaat de politieke strijd met de naderende presidentsverkiezingen een steeds grotere rol spelen: zij vergroot de instabiliteit.

Zicht op de aantrekkende Chinese productie en een vermeend versneld beschikbaar komend coronavaccin stuwden het sentiment op Wall Street. De Amerikaanse medicijnenmaker Eli Lilly (+2%) bevestigde de derde fase van het experimentele medicijn LY-CoV555 in enkele verpleeghuizen.

Rusland claimde zijn ’Spoetnik’-moment. Het zegt met een nog niet volledig doorgetest medicijn van het Gamaleja-centrum en het Vector-instituut snel besmette Russen te behandelen.

Het totaal aantal nieuwe coronabesmettingen kwam op 754.872 stuks, met 15.970 doden. Daarbij steeg het aantal besmettingen in de VS met 23%, India zag 21% meer gevallen.

Goudfutures raakten even de $2000 aan, maar de prijs koelde vervolgens 0,2% af. Amerikaanse olie begon met verlies, maar draaide naar 1,3% winst bij $41 per vat.

Microsoft wil TikTok en stijgt

Microsoft stond bijna 4,5% hoger. Er zou alsnog een deal over de overname van het Amerikaanse onderdeel van TikTok tot stand komen. Microsoft bevestigde zijn interesse. Ook Tesla (+4,8%) ging omhoog.

Apple steeg 2,6%. Ondanks de aanklacht door een Chinees bedrijf in kunstmatige intelligentie, vanwege de vermeende schending van een van zijn patenten die in de Siri-voicedienst zou zitten. Apple kocht daarnaast de start-up Mobeewave voor $100 miljoen. Dit jaar steeg Apple ruim 45% op de beurs.

Google liet winst lopen en noteerde 0,8% teruggang. Het technologiebedrijf steekt $450 miljoen in beveiligingsbedrijf ADT. Het gaat samen producten ontwikkelen. Dat biedt mogelijkheden voor uitbreiding van Google’s Nest-camera’s in de markt met particulieren.

Varian plust na overnamebod Siemens

Het aandeel van medisch technologiebedrijf Varian ging 22% omhoog op overnamenieuws: Siemens Healthineers zou een bod van $16,4 miljard hebben neergelegd voor het concern dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker.

Het Amerikaanse Marathon Patroleum (+1,2%) stootte benzinestations Speedway aan het moederbedrijf van keten 7-11. Marathon bouwde zijn raffinageactiviteiten af. Het kwartaalverlies werd $1,33 per aandeel, waar de markt rekende op een min van $1,75. Occidental Petroleum leverde 10% in, NaturalGas steeg 11%.

Het aandeel News Corp. bewoog nauwelijks (-0,2%) na het plotse vertrek van de zoon James Murdoch uit het bedrijf van vader Rupert Murdoch, uit onenigheid over de conservatieve koers.

Cruisemaatschappijen Norwegian, Carnival en Royal Carribean verloren 3 tot 5%.

