Utrecht - Verzekeraar ASR neemt Landgoed Junne over van Delta Lloyd, dat zelf vorig jaar werd overgenomen door NN Group. Dat bleek vrijdag. Het landgoed in de buurt van het Overijsselse Ommen is met circa 1047 hectare een van de grotere particuliere landgoederen van het land. De overnamesom is bijna 25,3 miljoen euro.