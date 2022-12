Techmalaise raakt Musk en Bezos hard: samen $200 miljard in jaar kwijt

Vooral het vermogen van Musk is hard geraakt als gevolg van de vrije val van het aandeel Tesla, waar hij een groot belang in heeft. Volgens databureau Bloomberg is zijn rijkdom dit jaar maar liefst $122 miljard verloren gegaan, een terugval naar $148 miljard. Met het verdampen van een groot deel van zijn vermogen is Musk ook zijn titel van rijkste mens kwijtgeraakt aan de Fransman Bernard Arnault, topman bij LVMH, die goed is voor een rijkdom van $163 miljard.

Omlaag gedenderd

Ook bij Bezos, die vorig jaar nog het stokje overdroeg als topman bij Amazon, is het vermogen dit jaar omlaag gedenderd als gevolg van de malaise bij het aandeel Amazon, waar hij nog steeds grootaandeelhouder van is. Zijn rijkdom daalde met $82 miljard in vergelijking met begin 2022 naar $110 miljard. Nadat Bezos begin vorig jaar de titel van rijkste mens met een vermogen van meer dan $200 miljard nog stevig in handen had, is hij nu nog net in de top vijf van grootverdieners te vinden.

Voor Mark Zuckerberg, topman en grootaandeelhouder bij Meta, moederbedrijf bij Facebook, zijn de druiven eveneens zuur. De zware neergang bij het aandeel van het sociale mediaplatform dit jaar heeft een bres geslagen in zijn vermogen die hard is gedaald naar $45 miljard, een aderlating van $80 miljard in vergelijking met begin dit jaar. Daarmee is Zuckerberg fors teruggevallen in de lijst met grootverdieners - naar plek vijfentwintig.

Superbelegger Warren Buffet wist per saldo het verlies aan vermogen te beperken door de meevallende gang van zaken bij zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway in de afgelopen maanden. Zijn rijkdom ging $1,5 miljard achteruit naar $107 miljard. Daarmee is hij in de rijkenlijst terug te vinden op de zesde plaats.