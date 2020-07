Apple haalt Saudi Aramco in als duurste bedrijf op beurs

Ⓒ EPA

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Techreus Apple heeft vrijdag het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco afgelost als waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Aandelen van de iPhonemaker werden in New York tot 7,1 procent meer waard nadat het bedrijf recordcijfers had overlegd. Daarmee steeg de beurswaarde van Apple naar 1765 miljard dollar, net iets meer dan Saudi Aramco, dat in december naar de beurs in Riyad ging.