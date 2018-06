’Benzineprijs stijgt naar €2’

Vooral de productiebeperkende maatregelen die oliekartel OPEC nam om lage olieprijzen te bannen zorgt ervoor dat de prijs voor een ruwe vat olie stevig oploopt. Daarnaast zijn hogere olieprijzen op langere termijn noodzakelijk voor investeringen voor oliewinning.

Afgelopen maand werd Euro95 aan de pomp bijna een dubbeltje duurder tot het hoogste niveau in drie jaar tijd. Nu kost een liter benzine met 1,79 euro bijna evenveel als de recordprijs uit 2012 van 1,87 euro per liter. Een benzineprijs van minstens 2 euro per liter is volgens Van Selms door alle ontwikkelingen een stuk waarschijnlijker geworden. „Misschien nog niet in 2018, maar mogelijk wel in 2019”, zo zegt hij.

Bekijk ook: Dure brandstof treft automobilist en huishouden