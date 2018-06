Samsung moet $539 miljoen betalen aan Apple

Met de schadevergoeding komt een einde aan een jarenlang slepende vete tussen Samsung en Apple over patenten. Apple klaagde Samsung in 2011 aan omdat de Zuid-Koreanen bepaalde technologie en ontwerpkenmerken van de iPhone-fabrikant zouden hebben gebruikt bij hun eigen telefoons. Dit leidde tot een reeks rechtszaken die wereldwijd werden uitgevochten waaronder bij het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Overigens was eerder al bepaald dat Samsung bijna 400 miljoen dollar aan Apple moest betalen. Nu wordt dat bedrag dus verhoogd met nog eens 140 miljoen dollar. Het is niet duidelijk of Samsung in beroep gaat tegen het vonnis. Het bedrijf liet weten alle opties open te houden. Samsung vond zelf dat het slechts 28 miljoen dollar moest betalen aan Apple.

Meer dan alleen geld

Apple liet weten blij te zijn met de schadevergoeding die Samsung moet betalen en zei dat het in deze zaak om meer draait dan enkel geld. ,,Apple stond aan de wieg van de smartphone-revolutie en het is een feit dat Samsung schaamteloos onze ontwerpen heeft gekopieerd. Het is belangrijk dat we het harde werk en de innovatie van zo veel mensen bij Apple beschermen'', aldus een verklaring. Samsung en Apple behoren tot 's werelds grootste smartphonefabrikanten.

Apple is ook verwikkeld in rechtszaken rond patenschending met onder meer chipconcern Qualcomm.