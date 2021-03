Door Pels Rijcken-topman beroofde claimstichting: ’We zijn genaaid’

„Onze opdracht was om het geld bij de beleggers te brengen en het geld blijkt ze niet te hebben bereikt.” Ⓒ 123RF

Amsterdam - Claimstichting Converium is afgelopen week, twee jaar na de opheffing, weer in het leven geroepen. Met de onthulling van het schandaal bij advocatenkantoor Pels Rijcken werd duidelijk dat hun taak, het uitbetalen van de massaclaim van €49 miljoen aan gedupeerde Converium-beleggers, voor een belangrijk deel is mislukt. We spraken de voormalige bestuurders.