Forse groei verkoop bedrijfswagens

In totaal werden in april bijna 200.000 auto's op kenteken gezet. Van de grote markten lieten Spanje en Duitsland met respectievelijk 22 en 14,5 procent de grootste groei zien. In Nederland werden meer dan 7700 bedrijfswagens geregistreerd, ruim 21 procent meer dan een jaar eerder.

De groei deed zich voor bij bijna alle soorten bedrijfsvoertuigen, van bestelbusjes tot vrachtwagens. Bussen en touringcars lieten echter een kleine krimp zien.