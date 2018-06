'Hogere opening voor AEX'

Noord-Korea is nog altijd bereid tot een ontmoeting met de VS om waar mogelijk de problemen uit te praten. Dat zei de vice-minister van Buitenlandse Zaken Kim Kye Gwan in een reactie op het afblazen van de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un door de Amerikaanse president Donald Trump.

Aan het bedrijvenfront kondigde Heijmans aan de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde te gaan verdubbelen. De order heeft een waarde van ruim 18 miljoen euro. De uitvoerende werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in het najaar. Halverwege 2020 moet het project zijn afgerond.

ASR

Verzekeraar ASR liet weten Landgoed Junne over te nemen van Delta Lloyd, dat zelf vorig jaar werd overgenomen door NN Group. Het landgoed in de buurt van het Overijsselse Ommen is een van de grotere particuliere landgoederen van het land. De overnamesom is bijna 25,3 miljoen euro.

De Europese beurzen sloten donderdag met verlies. De AEX-index verloor 0,6 procent tot 561,62 punten en de MidKap zakte ook 0,6 procent, tot 797,28 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,3 tot 0,9 procent in. Ook de beurzen in New York deden een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 24.811,76 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq zakte een fractie.

De euro was 1,1706 dollar waard, tegen 1,1727 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 70,48 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 78,50 dollar per vat.