'Handelsconflict in focus op beurzen'

China heeft stappen genomen om de val van de yuan ten opzichte van de dollar af te remmen. De Chinese centrale bank liet de eigen valuta dinsdag minder ver zakken dan een dag eerder, voordat de bank begon met het inkopen van de eigen munt. Maandag lieten de Chinezen de yuan nog zakken tot het laagste niveau ten opzichte van de dollar in tien jaar. De Verenigde Staten beschuldigden het Aziatische land daarop van koersmanipulatie.

De aandelen van Europese mijnbouwers en staalconcerns staan volgens marktvorsers waarschijnlijk weer volop in de schijnwerpers. Dat komt door de aanhoudende prijsdaling van ijzererts.

Air France-KLM

Op het Damrak staat Takeaway.com in het nieuws. De Telegraaf meldde dat investeerder Aberdeen Standard Investments zich verzet tegen de fusie van de maaltijdbestelbedrijven Takeaway.com en Just Eat. Volgens de krant is Aberdeen, met een belang van 5 procent in Just Eat, de eerste grote aandeelhouder die zich publiekelijk tegen de miljardendeal heeft gekeerd.

Het aandeel Air France-KLM zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Bernstein schroefden hun aanbeveling voor de luchtvaartcombinatie op.

Deutsche Bahn overweegt naar verluidt om dochterbedrijf Arriva in Amsterdam naar de beurs te brengen. Volgens persbureau Bloomberg heeft de Duitse spoorvervoerder hiervoor onlangs documenten ingediend bij toezichthouders in Nederland. Een eventuele beursgang van Arriva zou een soort plan B zijn, voor als het niet lukt om een geschikte koper te vinden op een andere manier.

Koersen

De Europese beurzen doken maandag opnieuw flink omlaag. De AEX-index eindigde 2,4 procent in het rood op 540,94 punten en de MidKap verloor 1,4 procent tot 809,83 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen raakten tot 2,5 procent kwijt. Wall Street eindigde diep in het rood. De toonaangevende Dow-Jonesindex leverde 2,9 procent in tot 25.717.74 punten. De brede S&P 500 leed met een min van 3 procent het grootste dagverlies dit jaar. Technologiebeurs Nasdaq verloor 3,5 procent tot 7726,04 punten.

De euro was 1,1201 dollar waard, tegen 1,1192 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 55,22 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 60,37 dollar per vat.