Terugblik tweede dag rechtszitting Vestia-zaak

Allereerst zijn er de hoofdverdachten, Vestia’s kasbewaarder Marcel de V. en tussenpersoon Arjan Greeven, die zich onbegrepen voelen in de rechtszaal. Zij roepen steeds dat ze écht het beste voor hadden met Vestia.

Dan de boze advocaten, die van de rechtbank geen enkele bankier als getuige mogen horen, terwijl die nou juist een cruciale rol in het derivatenschandaal zouden spelen.

En ten slotte is er de zwaar geïrriteerde rechtbankvoorzitter, die de zalvende en ontwijkende praatjes van De V. maar slecht kan verdragen.

Greeven geeft in de rechtszaal direct toe dat hij kasbewaarder Marcel de V. van de woningcorporatie jarenlang heeft omgekocht met de commissies die hij van de banken ontving. „Wat er met Vestia is gebeurd, heeft mij diep geraakt”, zegt hij schuldbewust.

Maar De V. houdt voor de rechter vol dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Volgens hemzelf werd hij terecht betaald door Greeven, in totaal ruim €10 miljoen. „Het was mijn idee. Ik beschouwde het als neveninkomsten. Bovendien betaalde ik er dus wel €5,7 miljoen belasting over, hé”, geeft hij de rechter repliek.

Greeven en De V. blijven tijdens de zitting eindeloos hameren op de goede deals die zij voor de corporatie in de wacht sleepten. „Het belang van Vestia stond bij mij altijd voorop”, herhaalt De V. steeds als in een soort mantra. Dit tot grote ergernis van de rechter. „Dat heeft u nou al honderd keer gezegd!”, valt zij tegen hem uit.

Greeven legt tijdens een schorsing uit dat De V. op dit punt gelijk heeft: „Ik gaf aan mijn relaties door welke offertes Vestia van andere banken had gekregen en vroeg of zij daar dan onder konden gaan zitten. Zo zorgden we dat Vestia steeds voor de laagste prijs kon instappen.”

