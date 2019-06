ACM pakt oneerlijke huurbemiddelaars hard aan

Huurbemiddelaars mogen geen vergoeding van de huurder vragen als zij werken voor een verhuurder. Ⓒ ANP

Amsterdam - Consumentenwaakhond ACM is in actie gekomen tegen huurbemiddelaars die onterecht bemiddelingskosten berekenen aan huurders. Dat mogen zij niet doen als zij in opdracht van verhuurders handelen.