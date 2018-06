Damrak weerstaat Spanje en olie

Na tussen 560 en 565 punten te hebben geschommeld, sloot de AEX 0,2% hoger op 562,8 punten. De AMX steeg met 0,1% naar 797,9 punten.

Elders in Europa was het beeld gemengd. Terwijl de meeste Noord-Europese beurzen terrein wonnen, leverden de Zuid-Europese beurzen in. De graadmeters van Milaan en Madrid zakten 1,5% respectievelijk 1,7%.

Dat beleggers schrokken van de motie van wantrouwen die de oppositie in Spanje heeft ingediend tegen de regering van premier Mariano Rajoy, vindt macro-econoom Léon Cornelissen van Robeco logisch. „Doordat de regering geen meerderheid in het parlement heeft, zou de motie haar ten val kunnen brengen. Mocht het hiervan komen, dan is de kans overigens klein dat populisten in navolging van Italië aan de macht komen. Over dat land maak ik mij ook meer zorgen. Hopelijk zullen de partijen zich gematigder opstellen dan we gehoord hebben. Anders zou de eurocrisis kunnen terugkeren.”

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) toont zich eveneens bezorgd over Italië. „De begrotingsplannen zijn niet houdbaar, maar de partijen hebben wel beloftes gedaan richting hun kiezers. Door gesteggel hieromtrent zou de Italiaanse obligatierente nog verder kunnen stijgen.”

Ook de Amerikaanse president Donald Trump stookte het geopolitieke vuurtje in de afgelopen dagen op. Van Leenders: „Aangezien het hoogst onwaarschijnlijk is dat het tot een oorlog komt, maak ik me weinig zorgen over Noord-Korea. Economisch is het irrelevant of de top met Trump doorgaat. Een potentiële handelsoorlog tussen China en de VS zou een grote impact op de wereldeconomie hebben. Maar ik heb het idee dat de aankondigingen door beide landen onderdeel van een onderhandelingstactiek zijn.”

Signify, het voormalige Philips Lighting, was de grootste stijger onder de Nederlandse hoofdfondsen met een plus van 3,1%. Heineken klom 1,4%.

Altice ging 2,8% omlaag. Het kabel- en telecombedrijf won eerder deze week stevig terrein, na de afsplitsing van de Amerikaanse dochter en in reactie op overnamespeculatie.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell zakte met 1,5%, door de neergang van de olieprijzen met zo’n 3% na het bericht dat oliekartel OPEC met onder meer Rusland over een verhoging van de olieproductie praat.

De financiële instellingen hadden het eveneens zwaar. ABN en ASR leverden 1,3% respectievelijk 0,6% in.

Air France KLM behoorde met een 2,1% hoger slot tot de sterkste stijgers onder de middelgrote fondsen. De neergang van de olieprijzen woog zwaarder dan het conflict tussen de piloten en de directie van KLM. PostNL naderde na een verlies van 2% het laagste niveau in de afgelopen twee jaar. SBM Offshore leed onder de daling van de olieprijzen en verloor 1,7%.

Smallcap Heijmans won 0,3%, in reactie op het binnenhalen van een order in de wegenbouw.

