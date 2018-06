Column: Slotkoers AEX boven de 572,80 maakt opwaartse ruimte vrij

Visie technische analyse:

In de AEX zien we nu twee achtereenvolgende ‘rode’ candlesticks. Dit betekent dat de slotkoers van de betreffende dagen lager ligt dan de openingskoers. We moeten terug naar eind maart om een tweetal achtereenvolgende rode handelsdagen te zien. Ook waren dit de grootste neerwaartse uitslagen in de afgelopen twee maanden. De gehele opgaande kortetermijnbeweging vanaf de 516 – 517 van eind maart was krachtig en ging bijna dagelijks gepaard met ‘witte’ candlesticks waarbij de slotkoers hoger lag dan de openingskoers. Belangrijk hierbij is verder dat de AEX precies zijn jaartop bij 572,80 testte voor de vorming van een dubbele top.

Intraday vond slechts een kleine opwaartse doorbraak plaats tot aan de 572,90. Na deze test brak de AEX twee dagen geleden door de steile opgaande kortetermijnbodemlijn als duidelijke 1e verzwakking in het technische beeld. Voor de komende dagen/week moeten we bezien of er nieuwe toppatronen in de week- en maandgrafiek zullen ontstaan. Bij de eerdere top in januari werd uiteindelijk een grote bearish engulfing op de borden gezet. Dit patroon is nog steeds geldig. Opvallend is verder dat andere Europese indices dezelfde neerwaartse doorbraken lieten zien in de afgelopen twee handelsdagen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat indices als de STOXX Europe 600 en de Xetra DAX nog ruim onder hun jaartoppen bleven, terwijl de AEX precies zijn jaartop van januari testte.

Middellangetermijnbeeld blijft neerwaarts gericht

In het middellangetermijnbeeld lijkt nu een dubbele top te zijn gevormd bij 572,80. De kans is hiermee toegenomen dat hiermee een volgende en forsere correctie kan worden ingezet voor de komende maanden. Ook is een duidelijke vergelijking te maken met het topvormingsproces dat in 2015 plaatsvond. Destijds werd na een krachtige opwaartse beweging een top gevormd bij 510 in april. Dit is vergelijkbaar met de top van januari bij 572,80. Daarna vonden in zowel 2015 als in het eerste kwartaal van dit jaar forse correcties plaats. De neerwaartse beweging van dit jaar zorgde voor precies een 10% daling. Hierna vond een krachtige herstelbeweging plaats. In 2015 werd in augustus na 4 maanden opnieuw de zone 505 – 510 bereikt. Dit zien we momenteel ook, een hertest na 4 maanden van de jaartop. Het vervolg is natuurlijk belangrijk om de vergelijking af te maken. In 2015 vond na deze hertest een lange en zeer forse correctieve fase plaats die uiteindelijk in februari 2016 eindigde bij 378, een daling van ongeveer 25%.

Als we kijken naar het huidige technische beeld blijf ik neerwaarts gericht in het middellangetermijnbeeld. Buiten het grote gevormde toppatroon begin dit jaar (bearish engulfing op de maandgrafiek) werd na een blow-off beweging in de eerste weken van januari ook de sinds februari 2016 stijgende middellangetermijnbodemlijn neerwaarts gebroken. Dit was toen een zeer belangrijke verzwakking in het technische beeld. Een blow-off fase is vaak de laatste krachtige opgaande kortetermijnbeweging aan het einde van een stijgende middellangetermijntrend. De huidige herstelbeweging kan overigens ook gezien worden als terugtest naar de voormalige stijgende bodemlijn in dit middellangetermijnbeeld, een klassieke hertest. Deze opgaande bodemlijn is momenteel te vinden bij 583,50. Een tijdelijke overshoot boven de 572,80 mag nog steeds niet worden uitgesloten voor een precieze hertest, maar na de verzwakking in de afgelopen handelsdagen lijkt deze kans wel te zijn

Verzwakking in technische indicatoren

Een slotkoers boven de 572,80 zou een verbetering betekenen in het kortetermijnbeeld en meer opwaartse ruimte vrijmaken. In dat scenario lijkt de recente neerwaartse doorbraak slechts een valse en tijdelijke doorbraak te zijn. De volgende belangrijke weerstanden liggen dan bij 579,50 en de genoemde voormalige stijgende bodemlijn bij 583,50. Zelfs een test van mijn volgende langetermijndoelen bij 590 en 610 mogen dan niet worden uitgesloten. Toch verwacht ik een dergelijke beweging momenteel niet. De euforie onder beleggers is de afgelopen tijd fors toegenomen. Verder zien we dat de intermarktindicatoren (10-jaars rente, euro-dollar en goud) bezig zijn met een forsere correctie voor de vorming van een volgende hogere bodem. De opwaartse ruimte in deze indicatoren is fors voor de komende tijd.

Ook de technische indicatoren van de AEX zijn de afgelopen twee maanden fors opgelopen. Daarbij zagen we in de afgelopen week een test van eerdere toppen (januari dit jaar) waarna de MACD een neerwaartse crossing maakte en de RSI door zijn stijgende bodemlijn sinds maart brak. Dit zijn verdere duidelijke verzwakkingen in het kortetermijnbeeld. Tot aan de 572,80 is eigenlijk geen weerstand meer te vinden. Voor de komende dagen kunnen eventuele herstelbewegingen zorgen voor de verdere ontwikkeling van het topvormingsproces, zolang de AEX structureel onder de jaartop weet te blijven. Eerste steunpunt ligt nu bij de oude bekende 557,50. Daaronder liggen verder de bodems van de consolidatiefase in april bij 550,40 en 548,60. Het 50-daags gemiddelde is inmiddels opgelopen naar een niveau van 547,80. Zolang de recent ingezette verzwakking in het kortetermijnbeeld verdere doorgang vindt, verwacht ik op korte termijn al een test van deze punten.