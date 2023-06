Premium Het beste van De Telegraaf

’Liever drie ton schuld dan leven in deze hel’ Massaal overspannen: wereldwijd vallen steeds meer jongeren uit om psychische redenen

Door Koen van Eijk en Marlou Visser Kopieer naar clipboard

De 26-jarige interieurontwerpster Lianne de Laffressange werkte zeven dagen per week. Op een gegeven moment kreeg ze paniekaanvallen en andere vage klachten. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Werknemers tot 35 jaar vallen steeds vaker uit om psychische redenen, signaleert verzekeraar NN in zijn jaarlijkse trendrapport over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, want op de krappe arbeidsmarkt zijn juist zij heel hard nodig.