BinckBank op 25 september van de beurs

In de na-aanmeldingstermijn kregen de Denen gisteren nog eens 2,82 procent van de aandelen aangeboden. BinckBank wordt op 25 september voor het laatst verhandeld op de beurs in Amsterdam. Een dag later verdwijnt het aandeel van de beurs, zo maakte Saxo Bank bekend.

De nieuwe eigenaar zegt een wettelijke uitkoopprocedure te starten om ’op een voortvarende manier’ de volledige 100 procent van de aandelen BinckBank in handen te krijgen. Saxo Bank wil de naam BinckBank behouden voor de Benelux. Hier is de merknaam BinckBank bekender dan Saxo.