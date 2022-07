Zakendoen over de grens? Let extra op in deze landen

De ranglijst van 2022 laat zien dat het in Zweden het makkelijkste is om schulden te vorderen, gevolgd door Duitsland. Nederland deelt de derde plaats met Finland en Portugal. In totaal zijn 49 landen doorgelicht. Samen goed voor 85% van het wereldwijde handel.

Ruwweg kampt tweederde van de onderzochte landen met ’zeer ernstige’ dan wel ’problematische’ inning van onbetaalde facturen. Koplopers zijn Saoedi-Arabië, Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen die ook slecht scoren zijn Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Griekenland en Italië. En verder weg: Brazilië, Hong Kong, Israël, Japan, Senegal en Singapore.

„Omgerekend dreigen bedrijven die zakendoen met deze landen $7,7 biljoen mis te lopen”, waarschuwt risk director Johan Geeroms van Allianz Trade. „Het is dus zeer goed uitkijken voor bedrijven met wie je in zee gaat en naar welk land je exporteert.”

Schuldeiser

In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de betalingspraktijk en de faillissementsregels per land en de mogelijkheid om betaling via de rechter af te dwingen. „Als een bedrijf slecht betaalt dan kun je als schuldeiser naar de rechter stappen om betaling af te dwingen”, aldus Geeroms. „Dan is het wel belangrijk dat een rechtbank vlot een beslissing neemt. In Zweden is dat perfect geregeld, maar in een land als Frankrijk of Spanje is dat juist heel complex.”

Volgens Geeroms is in de achterliggende coronaperiode een vertekend beeld ontstaan van de financiële gezondheid van bedrijven. „Overheidssteun heeft veel problemen gecamoufleerd. Betalingsproblemen bleven onder de radar. Nu de steunpakketten wegvallen en ook geld lenen niet langer ’gratis’ is, zullen betalingsproblemen snel toenemen. Ook omdat de economische groei terugvalt. Bedrijven genereren minder inkomsten. Ze proberen hun liquiditeitspositie op te rekken door betaling van hun facturen uit te stellen.”