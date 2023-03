RIVM: milieu rond Tata Steel ondanks ingrepen onveranderd slecht

Dit blijkt uit het derde depositieonderzoek dat het RIVM in de dorpen rondom de staalfabriek heeft verricht. Hierbij hebben onderzoekers in tientallen tuinen van omwonenden bakken neergezet waar giftige stofdeeltjes in neerdaalden. Veruit de meeste stofdeeltjes waren tot Tata Steel te herleiden.

Lood en paks

Het RIVM heeft de stofmetingen in oktober en november vorig jaar verricht en de maanden erna alle opgeveegde monsters geanalyseerd. Dit is eerder gedaan in het begin van 2022 en in het najaar van 2020. Het valt in deze drie opeenvolgende onderzoeken op dat het totaal aantal stofdeeltjes van diverse gevaarlijke stoffen zoals lood en kankerverwekkende paks niet is toegenomen of verminderd.

Wel is er op sommige plekken meer industrieel stof neergedaald dan op andere. Dat komt volgens het RIVM door een andere windrichting. Tijdens dit laatste onderzoek blies de wind de meeste stofdeeltjes naar het nabijgelegen dorp Wijk aan Zee. De vorige keer ging nog veel naar Beverwijk. Toen stond de wind anders.

Hoewel Tata Steel zegt de afgelopen jaren talrijke dure maatregelen te hebben genomen om de milieuprestaties te verbeteren, samengepakt in het plan Roadmap 2030 Plus, is daar in de metingen van het RIVM weinig tot niets van terug te zien.

Wel zijn er minder ijzerdeeltjes neergedaald op de omringende woonwijken, maar dit is niet giftig en dus minder van belang. De belangrijkste gifstoffen blijven in zorgwekkende hoeveelheden uitgestrooid worden over de woonwijken en zijn gevaarlijk voor opgroeiende kinderen, zegt het RIVM al sinds 2019.

Meer giftige stoffen

Lood en paks zijn de voor gezondheid meest kritische stoffen, die in grote hoeveelheden neerdalen boven de IJmondse woonwijken. Maar er is meer.

Het RIVM-rapport: „In Wijk aan Zee was de depositie aan ijzer, mangaan, vanadium, chroom, aluminium, magnesium en calcium op de meeste locaties (sterk) verhoogd, vooral tijdens de eerste twee meetperioden. In beide perioden kwam de wind meer dan de helft van de tijd uit zuidoostelijke tot zuidwestelijke richting. In de derde meetperiode, met relatief minder zuidwestelijke wind, waren de depositiewaarden iets lager dan in beide andere perioden, maar nog altijd verhoogd.

Behalve voor lood en zink zijn de hoogste waarden gevonden op een locatie die het dichtst bij het terrein van Tata Steel ligt. Hoge waarden werden ook gevonden op drie andere locaties. Daarnaast zijn in Wijk aan Zee (licht) verhoogde deposities gevonden van arseen, barium, kobalt, koper, lood, nikkel, strontium en zink, maar gemiddeld genomen minder sterk dan voor de hierboven genoemde metalen.”

IJzerdeeltjes

Het RIVM heeft wel geconstateerd dat de neerslag van ijzerdeeltjes flink is afgenomen. „Dat zou kunnen wijzen op een afname van de emissies van dit metaal.” Met het ijzer - afkomstig van ijzererts opslag, uit de hoogovens en de Oxystaalfabriek - waaien vaak ook schadelijke metalen mee zoals nikkel, chroom, lood, zink en vanadium. Vreemd genoeg is de neerslag van deze metalen niet hoger of lager geworden. Hetzelfde geldt voor metalen als arseen barium, kobalt en koper. Dit zijn allemaal metalen die vrijkomen bij de staalproductie.

Het RIVM waagt zich niet aan een verklaring voor het aantreffen van minder ijzer. Wel is bekend dat Tata Steel een strafrechtelijke veroordeling en een reprimande van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied op zak heeft nadat onder meer ijzerertsstof is gaan rondwaaien tijdens een storm in 2018. De fabriek was toen nauwelijks zichtbaar door al het opgewaaide stof van de ertsbergen op het terrein.

Sindsdien dekt Tata Steel de opslag van zowel ijzererts als steenkool beter af, en zijn de problemen met rondwaaiende grondstoffen verminderd. Zo is er tijdens de storm Eunice vorig jaar, toen windsnelheden rond 10 Beaufort over het terrein heersten, nauwelijks stof opgeworpen.

’Herhaling nodig’

Het RIVM pleit ervoor deze stofdepositiemetingen halfjaarlijks te blijven herhalen. Onder omwonenden van Tata Steel bestaan al jarenlang grote zorgen over schadelijke gevolgen voor de gezondheid door de uitstoot van de fabriek. Bij de metingen in dit rapport zijn overigens emissies van gassen niet meegenomen. Ook fijnstof is niet bekeken in dit rapport.

Het RIVM is van plan om dit voorjaar een samenvattend rapport te produceren over alle metingen en rapporten die de afgelopen dertien jaar rond Tata Steel zijn gemaakt. De invloed van de vervuiling van de staalfabriek op de gezondheid van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving worden via dit ’Proof of Concept’ belicht.