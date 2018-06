Waarom de olieprijs inzakt

De Brent-prijs - bepalend voor de wereldhandel - eindigde vrijdagavond volgens Bloomberg 3,3% lager bij $76,22 per vat van 150 liter. WTI-olie werd 4,4% goedkoper, bij $67,57 per vat. Maar Brent noteerde kortgeleden nog $80, voor het eerst in drieënhalf jaar.

Saudi-Arabië, de leider van oliekartel Opec en jarenlang verantwoordelijk voor het opvangen van schommelingen, heeft met Rusland voorafgaand aan de vergadering in Wenen op 22 en 23 juni de zeventien maanden oude afspraken over productiebeperking met 1,8 miljoen vaten tot 31 miljoen vaten per dag ter discussie gesteld.

De grote leverancier Verenigde Arabische Emiraten, momenteel voorzitter van het kartel dat goed is voor 40% van de wereldwijde olieproductie, waren bij deze ’consultatie’-gesprekken in Rusland.

Geleidelijk

De energieministers van Rusland en Saudi-Arabië, Alexander Novak en Khalid al-Falihm, hebben vrijdag in Sint-Petersburg gesproken over een concrete verhoging van de hoeveelheid opgepompte olie met maximaal 1 miljoen vaten per dag, meldden persbureaus.

Al-Falihm bevestigde vrijdag: „Ik denk dat er in de nabije toekomst tijd zal zijn om het aanbod soepel te laten verlopen om te voorkomen dat de markt heftig wordt geraakt. Als Opec, Rusland en andere grote producenten elkaar in juni ontmoeten, zullen we doen wat nodig is om de consumenten gerust te stellen.”

Novak zei dat de stijging in het derde kwartaal begint, als er een akkoord is tussen de landen. Beiden zeiden dat de omvang van de productieverhoging nog onderwerp van interne discussie was.

Stabilisering

Die boodschap leidde direct tot prijsdaling voor termijncontracten. Saudi-Arabië meldde zes weken geleden dat olieprijzen kunnen stijgen. ING Research berekende dat de enorme voorraden vanaf begin dit jaar leger raakten; bij stabiele vraag maakte dat de ruwe olie duurder.

Afgelopen weken werd de olie ook prijziger door het wegvallen van producent Venezuela - lang goed voor 2 miljoen vaten per dag - en de aangekondigde VS-sacties tegen de grote Opec-olieproducent Iran, dat 2,5 miljoen vaten per dag levert. Gemiddeld worden 99,2 miljoen vaten per dag gevraagd, tegen een aanbod van 98 miljoen vaten, aldus energieagentschap IEA.

President Trump hekelde op 20 april publiekelijk de „kunstmatig” hoog gehouden olieprijzen in de markt, hoewel Amerikaanse schalieproducenten - die vanaf $35 per vat uit bestaande bron uit de kosten komen - ook voluit gaan en Trump oliebedrijven in de VS carte blanche gaf voor nieuwe exploitatie.

Dat zullen de VS niet toestaan, meldde hij op Twitter.

Protesten

Volgens olieconsultant en voormalig Witte Huis-energiemedewerker Bob McNally is die boodschap van Trump bij de Saudi’s, Trumps coalitiegenoot in het Midden-Oosten, duidelijk overgekomen. India meldde vrijdag eveneens Opec te hebben benaderd om de prijs te verlagen.

In Washington riepen protestgroepen Trump woensdag op de benzineprijzen aan de Amerikaanse pomp te helpen verlagen. De prijsstijging van benzine en diesel zouden het positieve effect van de belastingverlaging die Trump had gemeld snel teniet doen.

Nederlandse consumenten aan de pomp voelden de prijsverhogingen al weken. Belangenverening United Consumers voorspelde een prijsstijging tot €2 per liter in Nederland. Het grote containerbedrijf Maersk ging donderdag over tot tariefsverhogingen voor al zijn diensten als gevolg van de brandstofprijsstijging.

De uitbreiding waarover Opec nu intern discussieert zou tussen 300.000 tot maximaal 1.000.000 vaten per dag groot zijn. Ook zou de productie in een van de scenario’s de hoeveelheid terugbrengen naar de 100% die de veertien leden eerder onderling hadden afgesproken. Zaterdag overlegde Saudi-Arabië met China.

Het oliekartel kreeg afgelopen maanden complimenten dat zijn leden zich, anders dan voorgaande jaren, goed aan de productiebeperking houden.

Volgens ABN Amro Economisch Bureau zal een toename met 1 miljoen vaten olie wel stevig zijn, maar nog altijd onder de door de bank becijferde behoefte van komende kwartalen blijven. Die is wereldwijd 1,5 tot 1,7 miljoen vaten extra.

Notering Aramco relevant

De markt krijgt pas echt zekerheid op het Opec-congres vanaf 22 juni, stelt zij.

Binnen de oliemarkt spelen meer belangen. Julianne Geiger van energieconsultant LLC stelt dat Saudi-Arabië belang heeft bij een hoge prijs om de veronderstelde beursgang van 5 tot 15% van de aandelen van zijn oliebedrijf Saudi Aramco tot een financieel succes te maken.

Het land meldde vrijdag dat de notering „zeer waarschijnlijk” niet in 2018 maar in 2019 komt.

Waar eindigt de prijs, die in 2008 naar $140 per vat ging? Voor eind dit jaar voorspelt ABN Amro een $75 voor een vat Brentolie, net als in 2019 en voor eind 2020 komen vraag en aanbod tot $80 per vat.

