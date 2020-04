Beurs in Japan begint week met verlies

Tokio - De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. Ook de graadmeters in Seoul en Shanghai stonden in mineur. De handelsvloeren in Hongkong en Australië waren nog gesloten in verband met een lang paasweekend. Beleggers blijven zich zorgen maken over de impact van de coronapandemie op de wereldwijde economie. Dat belooft weinig goeds voor het nieuwe cijferseizoen, dat in aantocht is. Het goede nieuws op de oliemarkt over een akkoord tussen oliekartel OPEC en bondgenoten over een productiebeperking kon de stemming niet ombuigen.