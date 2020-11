Techbedrijven houden Amsterdamse kantorenmarkt overeind

Uber huurde in Amsterdam 30.000 vierkante meter, ofwel vier voetbalvelden aan kantoorruimte. Adyen was goed voor de helft, meldt vastgoedadviseur Savills donderdag in een rapport over de Amsterdamse kantorenmarkt. In totaal werd 17% meer kantoorruimte verhuurd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Savills ziet een toenemend belang van techbedrijven op Amsterdamse kantorenmarkt. „De ICT sector is één van de belangrijkste motoren voor de Amsterdamse economie. In de laatste 3 jaar zijn er circa 13.000 banen in de ICT sector in de hoofdstad bijgekomen”, zegt hoofd onderzoeker Jordy Kleemans. De snelst groeiende bedrijven volgens hem Picnic, Adyen, Takeaway, Swapfiets en MessageBird. De grootste tech-werkgevers in Amsterdam zijn Booking.com, TomTom, Picnic en Adyen.

Neergang

Maar de coronacrisis heeft ook op de Amsterdamse kantorenmarkt fors toegeslagen. De halfjaarwinst was geheel aan het eerste kwartaal te danken. In het tweede kwartaal was er een neergang in huurtransacties van bijna 18% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2019.

Ellen Waals van Savills ziet dat voorlopig voortduren: „De verwachting is dat de vraag naar kantoorruimte op korte termijn in Amsterdam gaat afnemen. Dit is niet per se negatief, aangezien als gevolg hiervan op sommige locatie de gespannen vraag-aanbodverhoudingen meer in balans zullen komen.”