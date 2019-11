'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

De Chinese krant Global Times meldde dat Peking en Washington een gedeeltelijke handelsdeal anderen. China zou ook werk willen maken van gesprekken over verdere akkoorden in de toekomst. Peking zegde afgelopen weekend al toe strengere straffen op te leggen aan bedrijven die intellectuele eigendomsrechten schenden.

Ook de brexit blijft de financiële markten bezighouden. De Britse premier Boris Johnson wil bij een verkiezingswinst van zijn Conservatieve Partij voor de kerst nog zijn brexitdeal door het parlement krijgen. Groot-Brittannië gaat op 12 december naar de stembus om een nieuw Lagerhuis te kiezen.

Altice

Op het Damrak staat Unilever in het nieuws. Het levensmiddelenconcern ontkent dat het zou overwegen om Lipton en andere theemerken te verkopen. Daarmee reageert het bedrijf op berichtgeving van The Sunday Telegraph. De Britse krant meldde dat Unilever van de theemerken af zou willen in verband met de veranderende smaak van consumenten.

Kabel- en telecombedrijf Altice Europe liet weten dat glasvezeldochter SFR FTTH het Franse glasvezelbedrijf Covage overneemt. De deal heeft een waarde van 1 miljard euro en wordt waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar afgerond. Covage is de op drie na grootste glasvezelexploitant van Frankrijk.

Curetis

OCI en Curetis kwamen nog met cijfers. Kunstmestproducent OCI zag de resultaten in het derde kwartaal dalen. Biotechnologiebedrijf Curetis leed in de eerste negen maanden van dit jaar een operationeel verlies. Curetis verwacht verder een spoedige beslissing van de Amerikaanse toezichthouder FDA over bredere toelating Unyvero.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) zette de vooruitblik voor Advanced Metallurgical Group (AMG) op negatief. Daarmee geeft S&P aan dat de kredietwaardigheid van de metalenspecialist op termijn kan worden verlaagd.

LVMH

In Parijs gaat de aandacht uit naar Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Het Franse luxeconcern staat volgens zakenkrant The Wall Street Journal op het punt om de Amerikaanse juweliersketen Tiffany over te nemen. Het bod op Tiffany is inmiddels verhoogd naar 16,7 miljard dollar, omgerekend ruim 15,1 miljard euro.

De Zwitserse farmaceut Novartis bevestigde de Amerikaanse biotechnoloog The Medicines te kopen voor ongeveer 9,7 miljard dollar. Novartis heeft 85 dollar per aandeel over voor het bedrijf, dat een middel voor het verlagen van het cholesterolniveau in ontwikkeling heeft.

De euro was 1,1027 dollar waard tegen 1,1030 op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 57,94 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 63,64 dollar per vat.