Toezichthouder: meer gas halen uit Groningen-veld onverantwoord

Extra winning kan alleen als 13.000 huizen voldoende zijn versterkt, waar nog lang geen sprake van is, stelt dinsdag Theodor Kockelkoren, de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) die het Groningen-veld inspecteert.

In een verklaring maakt hij zich breed voor versnelde steun aan Groningen en haar bevolking: de beloofde versteviging komt helemaal niet van de grond.

„Zolang mensen in Groningen een hoger risico lopen om te overlijden door het instorten van huizen als gevolg van een zware aardbeving dan wel door de stress en onzekerheid blijft het afbouwen van de gaswinning en het snel realiseren van de versterking noodzakelijk voor de veiligheid.”

Kamer wil gas

Zijn aankondiging komt op een belangrijk moment: woensdag debatteert de Tweede Kamer met energie-experts en bedrijven over opties om de gasvoorraad van het Groiningen-veld te verruimen.

Volgens een recente peiling in Groningen wil een groot deel van de bevolking meer gas laten oppompen, mits er veiligheidsmaatregelen worden getroffen, gestut en er compensatie beschikbaar komt.

Energiedeskundigen stellen dat winning van gas vanwege de energiecrises en dreiging van afsluiting van gaslevering door Moskou nodig wordt. In 2018 gaf onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen aan dat winning tot 12 miljard kuub per jaar uit het Groningen-veld een veilig niveau van gaswinning kon zijn.

„De gaswinning uit het Groningen-gasveld vormt nog steeds een veiligheidsrisico voor mensen in Groningen”, aldus Kockelkoren. Duizenden al beoordeelde huizen wachten nog op versterking. Zij zijn getroffen door de laatste bevingen. „Daarnaast heeft het langdurig wachten op de versterking en afhandeling van schade nadelige gevolgen voor de gezondheid van een deel van de inwoners”, zegt hij.

„Pas als de gaswinning is afgebouwd en de huizen versterkt zijn, is het in Groningen even veilig als in de rest van Nederland”, aldus de inspecteur-generaal.

Instortingsgevaar

„Door de afbouw van de gaswinning uit het Groningen-gasveld, is de kans op zwaardere aardbevingen weliswaar afgenomen maar nog steeds aanwezig”, zegt hij. „Ook uit recente beoordelingen van huizen op basis van door de overheid vastgestelde beoordelingsmethoden volgt dat er nog steeds huizen niet voldoende veilig zijn. Dat betekent dat er nog steeds een te grote kans is dat huizen instorten bij een zware aardbeving.”

Kockelkoren wijst op het verhoogde risico voor mensen die kampe met langdurige stress van een onveilige woning. Naarmate mensen langer moeten wachten op de overheid en in onzekerheid verkeren, kan de stress en de gezondheidsschade verder oplopen, zegt hij.

„Onderzoek laat zien dat de gezondheidseffecten fors zijn. Met name bij mensen met meervoudige schade. Deze mensen ervaren niet alleen een verminderde gezondheid en welzijn, ze hebben een grotere kans op burn-out en geven aan sociaal en fysiek beperkt te zijn”, voegt hij toe.

Volgens een voorzichtige schatting van deze onderzoekers overlijden op de langere termijn er vijf of meer mensen per jaar als gevolg van de problematiek.